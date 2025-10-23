VÍDEO – Motorista morre em acidente entre ônibus, carro e moto, em Joinville
Câmera de segurança registrou acidente
Câmera de segurança registrou acidente
O motorista de um carro morreu após um acidente que ainda envolveu um ônibus e uma moto na avenida Santos Dumont, no bairro Aventureiro, em Joinville, nesta quinta-feira, 23. A colisão foi registrada às 6h15.
Imagens de segurança mostram que o carro, um Chevrolet Onix, vinha no sentido contrário ao ônibus e a moto e, em dado momento, perde o controle.
O carro acaba atingindo o ônibus de frente e, na sequência, a moto. Os bombeiros atenderam a ocorrência, mas o motorista acabou morrendo no local.
O motociclista e o motorista do ônibus foram levados ao hospital para atendimento.
