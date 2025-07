VÍDEO – Motorista perde controle de carro, derruba muro de casa e é atingido por outro veículo no Santa Rita, em Brusque

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu o muro de uma residência no bairro Santa Rita, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 25. Após a primeira colisão, outro veículo também acabou batendo no carro. Quatro pessoas estavam no veículo que destruiu o muro.

Conforme apurado pela reportagem no local, o veículo seguia no sentido rodovia Antônio Heil-Centro pela rua Osvaldo Niebuhr, quando o motorista, de 30 anos, perdeu o controle do carro em uma curva e acabou batendo no muro de uma residência. Após a colisão, um Fiat Doblo que seguia na pista contrária, acabou atingindo o veículo.

Além do motorista, no carro branco estava a passageira, de 30 anos, e duas crianças, de 3 e 8 anos. A esposa do condutor foi levada ao hospital com dores e alguns cortes, já o motorista sofreu apenas escoriações. As crianças não ficaram feridas.

O condutor do Doblo não foi encontrado no local.

Colaborou: João Henrique Krieger

