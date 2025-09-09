VÍDEO – Motorista perde controle de veículo, bate em carro estacionado e atinge duas casas em Itajaí

Um motorista perdeu o controle de seu carro e atingiu outro veículo e danificou duas casas em Itajaí, durante a madrugada de domingo, 7. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Ninguém ficou ferido.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 4h40, para um acidente envolvendo danos materiais no bairro Cidade Nova.

O condutor de um Citroën relatou aos militares que trafegava em direção ao bairro Ressacada quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e colidiu contra um VW Gol que estava estacionado em frente a uma residência.

Com o impacto, o carro atingiu a casa e também a loja no térreo do imóvel, provocando danos estruturais e derrubando objetos no interior do comércio. O proprietário de um dos imóveis relatou que acordou assustado com o forte barulho e o tremor causado pela batida.

Uma câmera de segurança que fica próximo do local registrou o acidente. Pelo vídeo, é possível que um terceiro carro também é atingido. Confira as imagens:

Ainda segundo a PM, outro imóvel também sofreu danos em razão da colisão.

O motorista do Citroën foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas recusou-se. Por conta da recusa, os policiais emitiram um auto de infração de trânsito. O veículo foi removido ao pátio conveniado.

Leia também:

1. Homem que agrediu e estuprou mulher em plena luz do dia em Blumenau é condenado

2. Fim da chuva em Brusque? Veja o que prevê meteorologista

3. Chuva adia novamente início da interdição da avenida Primeiro de Maio; confira nova data

4. Acidente com jipe durante desfile de 7 de Setembro em Brusque é exibido no Fantástico

5. VÍDEO – Proprietário relata que acordou com oficina em chamas, em Guabiruba: “a labareda era muito alta”

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

