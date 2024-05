VÍDEO – Motorista que foi demitido por deixar estudantes sozinhos em ônibus empurrou aluno dentro do veículo em Brusque

O motorista de um ônibus que foi demitido por deixar alunos da rede municipal de Brusque sozinhos por um tempo no veículo também empurrou um estudante. O caso aconteceu na segunda-feira, 27.

Ele trabalhava para uma empresa terceirizada, que prestava serviços à prefeitura. Na segunda-feira, a prefeitura emitiu um comunicado sobre o caso. O motivo da atitude do motorista não foi explicado.

Pelas imagens, é possível ver que o homem está em pé no meio do veículo de frente a um estudante. Em determinado momento, o motorista segura no braço do aluno, ele se desprende e o homem o empurra para trás.

Em outro vídeo, é possível ver o homem saindo do ônibus e entrando no estabelecimento. Ele fica cerca de um minuto dentro da loja e retorna ao veículo com uma sacola.

Confira o vídeo:

