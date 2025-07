VÍDEO – Motorista que matou três em acidente na BR-470 fazia zigue-zagues na pista antes de acidente

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente entre um caminhão e um carro que matou três pessoas e deixou outras três feridas na BR-470, em Apiúna, no Vale do Itajaí. O motorista do caminhão seguiu por vários metros fazendo manobras em zigue-zagues e invadindo a pista contrária. Ele estava embriagado e foi preso.

A batida envolveu um Ford Galaxie LTD com placas de Blumenau e um caminhão. No carro estavam seis ocupantes, entre eles três adultos e três crianças. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais foram uma mulher de 61 anos e duas crianças, ainda não identificadas. Todas morreram no local, presas às ferragens.

Outros três ocupantes do carro ficaram feridos, sendo dois com lesões graves, entre eles o condutor, de 26 anos, e uma criança, também com ferimentos graves. Um dos passageiros saiu ileso.

No caminhão, estavam dois homens. O condutor, de 28 anos, ficou preso na cabine, mas foi retirado pelos bombeiros sem ferimentos visíveis e recusou transporte ao hospital, assim como o passageiro, que estava consciente e sem lesões aparentes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava embriagado.

Confira o zigue-zague antes do acidente:

O teste do bafômetro indicou 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido, quase o triplo do necessário para caracterizar crime de trânsito, que é a partir de 0,3 mg/L. Ele foi preso em flagrante.

Ele dirigia um caminhão pertencente a uma empresa de pães da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre o caso.

Além da PRF de Rio do Sul, atuaram no atendimento os Bombeiros Voluntários de Ascurra–Apiúna–Rodeio, os Bombeiros Voluntários de Ibirama, o Samu de Ascurra e de Ibirama e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Blumenau.

A identificação completa das vítimas também segue sob apuração.

