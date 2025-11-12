VÍDEO – Motoristas cobram reparos de buracos na rua Nova Trento, em Brusque
Secretaria de Obras se pronunciou após as reclamações
Secretaria de Obras se pronunciou após as reclamações
Motoristas denunciaram a presença de buracos na rua Nova Trento, no bairro Azambuja, em Brusque. Para passar no trecho, veículos precisam invadir a contramão. A Secretaria de Obras se manifestou sobre o caso.
Por conta de obras na avenida Primeiro de Maio, o fluxo de veículos no local aumentou e ocasionou a deterioração da pista.
Em contato com o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, a reportagem foi informada de que equipes da pasta devem ir ao local ainda nesta semana para fazerem reparos.
Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala: