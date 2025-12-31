VÍDEO – Motoristas enfrentam ruas alagadas em Brusque nesta véspera de Ano Novo

Chuva atingiu município no fim da tarde desta quarta-feira

Veículos avançam pela rua Gustavo Halfpap e pela avenida Primeiro de Maio, em Brusque, enquanto ambas estavam alagadas pela chuva que atingiu o município no fim da tarde desta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram os momentos. Diversos bairros de Brusque registraram alagamentos nesta quarta-feira.

Confira o vídeo:

 

