VÍDEO – Motoristas enfrentam ruas alagadas em Brusque nesta véspera de Ano Novo
Chuva atingiu município no fim da tarde desta quarta-feira
Veículos avançam pela rua Gustavo Halfpap e pela avenida Primeiro de Maio, em Brusque, enquanto ambas estavam alagadas pela chuva que atingiu o município no fim da tarde desta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo.
Imagens que circulam pelas redes sociais mostram os momentos. Diversos bairros de Brusque registraram alagamentos nesta quarta-feira.