VÍDEO – Motoristas não identificam acesso e circulam em “looping” ao redor da nova ponte entre Rio Branco e Jardim Maluche, em Brusque
Registro foi feito na manhã desta terça-feira
Registro foi feito na manhã desta terça-feira
Motoristas têm dificuldade em identificar o acesso e acabam circulando em “looping” ao redor da nova ponte que liga os bairros Rio Branco e Jardim Maluche, em Brusque.
A nova Beira Rio foi liberada para trânsito no domingo, 25. Um vídeo registrado pelo morador do Jardim Maluche, Jota Ávila, nesta terça-feira, 28, mostra a situação.
As imagens mostram que alguns motoristas que seguem do Jardim Maluche e desejam subir a ponte em direção ao Rio Branco não percebem a sinalização na pista e acabam descendo novamente na estrutura, retornando ao Jardim Maluche.
Na descida, alguns realizam uma manobra proibida para voltar à ponte e seguir ao Rio Branco. Nesta terça, pelo menos dois veículos fizeram o trajeto incorreto, conforme as imagens.
*Colaboração: Thiago Facchini
Leia também:
1. Brusque em flores: conheça o orquidário mantido por morador de 83 anos
2. Empresários de Brusque e região participam de encontro voltado a oportunidades de negócios com a China
3. Creche continuará funcionando após fechamento do All Shopping em Brusque, diz prefeitura
4. Homem ‘pega fogo’ ao tentar furtar fios elétricos e causa apagão em Florianópolis
5. Restos de animais mortos são encontrados em cemitério de Nova Trento
Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?: