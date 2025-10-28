VÍDEO – Motoristas não identificam acesso e circulam em “looping” ao redor da nova ponte entre Rio Branco e Jardim Maluche, em Brusque

Motoristas têm dificuldade em identificar o acesso e acabam circulando em “looping” ao redor da nova ponte que liga os bairros Rio Branco e Jardim Maluche, em Brusque.

A nova Beira Rio foi liberada para trânsito no domingo, 25. Um vídeo registrado pelo morador do Jardim Maluche, Jota Ávila, nesta terça-feira, 28, mostra a situação.

As imagens mostram que alguns motoristas que seguem do Jardim Maluche e desejam subir a ponte em direção ao Rio Branco não percebem a sinalização na pista e acabam descendo novamente na estrutura, retornando ao Jardim Maluche.

Na descida, alguns realizam uma manobra proibida para voltar à ponte e seguir ao Rio Branco. Nesta terça, pelo menos dois veículos fizeram o trajeto incorreto, conforme as imagens.

Confira o vídeo:

*Colaboração: Thiago Facchini

