VÍDEO – Mudanças no acesso da Antônio Heil causam congestionamento entre Brusque e Itajaí

As alterações no entroncamento da rodovia Antônio Heil com a BR-101 provocaram lentidão e queixas de motoristas na segunda-feira, 17, no trecho que fica entre Brusque e Itajaí.

A nova configuração, segundo as reclamações, impedia o acesso direto ao sentido Brusque e obriga os condutores a utilizar vias internas da cidade para realizar o retorno, o que ampliou o tempo de deslocamento e formou longas filas desde as primeiras horas da manhã.

Com o fechamento das alças do viaduto, o trânsito ficou travado nos principais acessos à via. Motoristas relataram dificuldade para entender o novo fluxo e afirmaram que a mudança “não funciona”. Houve registros de retenção também em ruas de ligação próximas ao trecho.

Apesar das críticas, parte dos condutores defendeu nas redes sociais que o cenário deve ser avaliado com mais paciência. Ele lembrou que o congestionamento não é novidade: “antes, para passar da Contorno Sul para a Antônio Heil, a fila começava na rua Uruguai”.

Outro apontou que se trata de “um transtorno provisório para melhorar no futuro”, reforçando que “toda obra traz transtorno”.

Também houve quem pedisse tempo para adaptação. Segundo um motorista, a situação ainda está em fase de ajuste: “ainda não está totalmente pronto, os motoristas não entenderam e não se acostumaram. Vamos ver daqui a alguns dias, daí sim poderemos reclamar ou elogiar”.

Secretaria se manifesta

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) informou que o fluxo no sentido Brusque será retomado temporariamente até que toda a obra esteja concluída.

O órgão destacou que fatores como chuva, semana de feriado e a BR-101 sobrecarregada contribuíram para o congestionamento registrado. A pasta classificou o momento como uma fase de ajustes e lembrou que se trata de uma intervenção “grande e impactante”.

A SIE acrescentou ainda que o acesso fechado pela empresa responsável para ajustes pontuais já foi reaberto. Segundo a secretaria, a liberação deve normalizar o tráfego no trecho, que deve melhorar progressivamente com o viaduto e a alça já entregues.

