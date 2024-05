VÍDEO – Mulher cai no rio Itajaí-Açu e é arrastada por correnteza enquanto segura em tronco, em Rio do Sul

Uma mulher caiu no rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, e foi arrastada pela correnteza. A cidade do Alto Vale do Itajaí registra enchente em meio às fortes chuvas que atingem o estado. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros durante a madrugada deste domingo, 19, perto das 6h. Ela foi resgatada.

Um vídeo que mostra a mulher agarrada em um tronco e pedindo ajuda foi divulgado no Instagram do secretário de Governo de Rio do Sul, Cristian Stassun. Na publicação, foram repassadas também informações do Corpo de Bombeiros.

“A mulher foi vista na ponte do bairro Navegantes e foi resgatada pelos nossos heróis bombeiros alguns metros à frente, no bairro Rainha”, escreve o secretário na publicação.

Bombeiros entram no rio

Conforme o relatório do 15º Batalhão de Bombeiros Militar (15º BBM), de Rio do Sul, divulgado por Cristian, os bombeiros entraram no rio Itajaí-Açu à frente da mulher, com um bote inflável. Dois soldados participaram desta ação.

Posteriormente, outros dois bombeiros retornaram à viatura que estava na estrada e, com ajuda de pessoas que estavam no local, colocaram uma embarcação de alumínio e motor na água. Assim, com um equipamento mais completo, iniciaram as buscas pela mulher e pelos militares.

Após 1 quilômetro de navegação, os dois bombeiros foram encontrados com a mulher no bote, já na margem do rio. Detalhes mais completos sobre o estado de saúde dela após o resgate não foram divulgados. A reportagem de O Município tentou contato com bombeiros de Rio do Sul, o que não foi possível.

Assista ao vídeo:

Leia os destaques da semana:

1. Brusque vai ajudar a recuperar Eldorado do Sul e Esteio, no RS, após tragédia no estado

2. “Cenário devastador”: voluntários de Brusque e região relatam desafios em meio à tragédia no RS

3. “Foi uma experiência muito forte”: morador de Brusque reencontra equipe do Samu que o salvou

4. Levantamento mostra quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque

5. VÍDEO – Demanda antiga de Botuverá, terceira faixa da rodovia Pedro Merizio começa a ser construída

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: