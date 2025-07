VÍDEO – Mulher é atingida por carro na faixa de pedestres onde idosa morreu atropelada em Brusque

Uma mulher foi atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira, 17, na faixa de pedestres onde Eulina Maria Rudolfo Torresani, de 77 anos, morreu após ser atingida por uma moto. O caso aconteceu na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque, às 13h07.

O jornal O Município teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que registrou o acidente. A mulher foi socorrida no local, não sendo necessária atuação do Corpo de Bombeiros.

Pelas imagens, é possível ver a mulher atravessando a faixa quando é atingida pelo carro. Ela cai no chão, e o veículo para logo em seguida.

Confira o vídeo:

Lombada no local

O prefeito André Vechi (PL) confirmou à reportagem que uma lombada será instalada no local. A família de Eulina havia organizado um abaixo-assinado solicitando a medida. Atualmente, o trecho conta apenas com a sinalização da faixa de pedestres.

A mobilização foi iniciada por uma das filhas de Eulina, Ana Paula Torresani, que buscou o apoio do vereador Leonardo Schmitz (PL) para viabilizar a demanda, diante do intenso fluxo de veículos e do histórico de acidentes na via.

Ana é proprietária de uma loja em frente à faixa e relata presenciar colisões com frequência. “Penso que uma travessia elevada vai conscientizar as pessoas de que precisam reduzir a velocidade”, afirma.

