VÍDEO – Mulher é encaminhada ao hospital após colisão entre dois carros no Santa Rita, em Brusque

Por volta das 16h desta quinta-feira, 24, uma colisão entre dois veículos foi registrada na rua 7 de Setembro, no bairro Santa Rita, em Brusque. O acidente envolveu um Chevrolet Astra e um Volkswagen Voyage.

De acordo com informações repassadas pela secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque, o Astra teria derrapado na pista molhada e colidido com o Voyage. No Astra havia apenas o motorista. Já no Voyage estavam o condutor, sua esposa e uma criança de sete anos.

A esposa do motorista do Voyage sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. As demais vítimas não se feriram com gravidade.

Equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), vinculada à Setram, estiveram no local para controlar o tráfego e garantir a segurança viária. Havia presença de óleo na pista, o que exigiu a aplicação de pó de serra para evitar novos acidentes.

Como houve vítima no acidente, a ocorrência foi repassada à Polícia Militar para os procedimentos legais.

Crédito: Setram/Divulgação

