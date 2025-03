VÍDEO – Mulher é flagrada levando duas crianças em motocicleta no Águas Claras, em Brusque

Uma mulher foi flagrada com duas crianças em uma motocicleta no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite do domingo, 9. O caso aconteceu na travessa Santa Cruz.

O vídeo foi enviado por um leitor ao jornal O Município. Pelas imagens, é possível ver que a mulher e uma das crianças utiliza o capacete.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança é uma infração gravíssima, com multa de R$293,47 e penalidade de 7 pontos na CNH do condutor.

Além disso, também há medida administrativa de retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

Confira o vídeo:

