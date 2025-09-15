VÍDEO – Mulher é flagrada pichando frases na fachada da loja Havan, em Blumenau
Autoridades policiais trabalham para identificar e localizar a autora
Uma mulher foi flagrada vandalizando a loja Havan Castelo, localizada na rua XV de Novembro, em Blumenau. O caso ocorreu na madrugada do dia 7 de setembro, por volta da 1h30.
O proprietário da rede, Luciano Hang, divulgou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido. Ele afirmou que as autoridades policiais já têm conhecimento do caso e estão trabalhando para identificar e localizar a autora.
Nas imagens, é possível ver que a mulher chega sozinha ao local e, com um objeto pequeno, o qual não é possível identificá-lo, escreve frases como “Blumenazi” e “Velho da Havan é fascista” na parede do estabelecimento.
Em sua postagem, Luciano escreve “Fico me perguntando: por que me chamam de “fascista”? Será que ela sabe o significado dessa palavra? O que leva uma pessoa a fazer isso? Além de atribuir crime a todos de uma cidade!”.
O jornal O Município Blumenau entrou em contato com a Polícia Civil para obter atualizações sobre a investigação. Até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno.
