VÍDEO – Mulher é flagrada tomando banho nua em tanque de cemitério no Centro de Brusque

Uma mulher aparentemente em situação de rua foi flagrada nua enquanto tomava banho em um tanque no Cemitério Luterano, no Centro de Brusque, na tarde deste sábado, 13.

A reportagem recebeu um vídeo de uma leitora que registrou o momento em que a mulher parecia se lavar com a ajuda de um pano. No local, um homem estava ao lado da mulher, mas vestido.

A presença da mulher no tanque chamou a atenção e assustou moradores da região, que se mostraram surpresos com a situação.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre possíveis medidas adotadas em relação aos envolvidos.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

