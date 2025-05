VÍDEO – Mulher é vista pilotando moto elétrica com duas crianças na garupa em Brusque

Uma mulher foi vista pilotando uma moto elétrica com duas crianças na garupa no bairro Nova Brasília, em Brusque, na manhã de quinta-feira, 15. As imagens foram enviadas por um leitor ao jornal O Município.

É possível ver que a mulher conduz o veículo próximo à calçada, com uma criança sentada à sua frente e outra atrás.

Habilitação para veículos elétricos

O Decreto nº 10.201/2025, publicado na última semana, define novas regras para a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual em Brusque.

O texto exige itens mínimos de segurança e, de forma provisória, estabelece idade mínima de 18 anos para a condução, com obrigatoriedade da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A.

O decreto determina, entre outros pontos, que bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos devem possuir:

* dispositivo limitador de velocidade;

* campainha;

* sinalização noturna (dianteira, traseira, lateral e nos pedais);

* espelho retrovisor no lado esquerdo.

O uso de capacete com certificação do Inmetro é obrigatório para condutores e passageiros, sendo proibido o transporte de menores de 10 anos.

A fiscalização seguirá a Lei Municipal nº 4.789/2025, publicada em 6 de maio, que regulamenta a circulação desses veículos com base na Resolução nº 996/2023 do Contran e no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

