VÍDEO – Mulher escapa de atropelamento em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina

Uma mulher quase foi atropelada por um carro em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, no sábado, 22. O ocorrido, registrado em imagens por duas câmeras de segurança, foi amplamente compartilhado nas redes sociais. De acordo com as imagens, o veículo quase atinge a pedestre, colide com outro carro e capota.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo responsável pela colisão não sofreu ferimentos. O acidente ocorreu por volta das 9h, no centro da cidade, na rua Senador Nereu Ramos.

Conforme as imagens, a mulher estava caminhando próxima a um carro estacionado quando o motorista de uma Montana, ao tentar manobrar, colidiu contra um Honda/HR-V. No momento do impacto, a pedestre se assusta e corre rapidamente para a calçada.

Outras pessoas que estavam na área também se refugiaram nas proximidades, buscando abrigo perto de uma loja.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-SC) e a Polícia Civil, os dois órgãos não foram acionados para o atendimento da ocorrência.

O motorista, que não apresentava sinais de embriaguez, estava usando o uniforme da empresa onde trabalha e informou à PM que estava com pressa para realizar um serviço. Um boletim de ocorrência foi registrado, e os veículos danificados foram removidos pela seguradora.

