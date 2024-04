VÍDEO – Mulher fica presa às ferragens após carro capotar em acidente na BR-470, em Gaspar

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na BR-470, em Gaspar, no início da tarde desta segunda-feira, 22. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Uma das vítimas ficou presa às ferragens.

Segundo o relatório dos bombeiros, o acidente envolveu um Gol e um Jeep Renegade. No Gol havia uma mulher encarcerada e desorientada. Ela relatava dores na região cervical e também na lombar. Para retirar a vítima, foi necessário realizar técnicas de resgate veicular. Após a retirada, ela foi encaminhada ao Hospital de Gaspar, pelo Samu.

No Jeep, haviam duas vítimas. A motorista não teve ferimentos, já a passageira relatou fortes dores na região cervical, com dores de cabeça e tontura. Ela foi atendida no local e em seguida encaminhada ao Pronto Socorro para avaliação médica.

Uma câmera de segurança flagrou o momento que um carro colide em outro veículo. No vídeo, é possível ver que o carro que é acertado acaba capotando. A operação contou com o apoio do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Confira momento do acidente:

Leia também:

1. Guabiruba: descubra o que faz seu interior ser tão especial

2. Divulgado horário de velório e sepultamento de pastor de Brusque que morreu aos 62 anos

3. VÍDEO – Influenciadora de Brusque joga R$ 10 mil de helicóptero na Praia Central de Balneário Camboriú

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Bolsonaro participará do congresso Gideões, em Camboriú, nesta terça-feira

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: