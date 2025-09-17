VÍDEO – Mulher morre após ser resgatada em ribanceira de 40 metros em Blumenau

Vládia Medeiros, maquiadora e designer de moda piauiense de 44 anos, morreu após cair de uma ribanceira em Blumenau, no bairro Velha Grande. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, 10, em uma região próxima à rua Augustinha Rodolfo da Silva, e a vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h40. A família só foi informada na segunda-feira, 15.

Segundo os bombeiros, a ribanceira tinha cerca de 40 metros de profundidade. Vládia estava consciente, mas apresentava confusão mental, suspeita de fratura exposta na perna direita, ferimento na cabeça, escoriações generalizadas, hipotermia e suspeita de traumatismo cranioencefálico. Ela havia ficado várias horas gritando por socorro até que moradores da região acionassem o resgate.

Após atendimento pré-hospitalar e estabilização no local, a vítima foi retirada do barranco em maca rígida e encaminhada ao Hospital Santa Isabel. Apesar do esforço das equipes médicas, Vládia não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) divulgou nota de pesar sobre o falecimento. “O reitor do IFPI, Paulo Borges da Cunha, e toda a comunidade da instituição se solidarizam com familiares e amigos neste momento triste de dor”, afirmou na nota.

Gritos de socorro

Segundo informações, Vládia foi localizada por uma pessoa que passava perto de uma cachoeira e ouviu gritos de socorro. Ela estava sem documentos, com sinais de hipotermia, suspeita de traumatismo craniano, fratura exposta na perna e outros ferimentos.

Confira o vídeo do resgate:

Leia também:

1. Brusquense vence etapa de circuito nacional de tênis no Rio Grande do Sul

2. Brusque floresce com o encanto do olho-de-boneca da família Voss

3. Filmes do Batman retornam aos cinemas de Brusque; confira as sessões

4. Idoso morre com golpe de bengala na cabeça em Gaspar

5. Ponte de madeira no Cedro Alto, em Brusque, será interditada nesta sexta-feira



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

