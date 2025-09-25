VÍDEO – Mulher morre em grave acidente entre moto e caminhão na BR-101, em Joinville

Um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de Liliane Ferreira da Silva, de 26 anos, na manhã da quarta-feira, 24, na BR-101, em Joinville. A colisão ocorreu por volta das 7h50, no km 37,1, sentido Porto Alegre (RS).

Segundo a PRF, Liliane estava como passageira na moto. Já o condutor, de 56 anos, sofreu ferimentos leves. A mulher era formada em Jornalismo e trabalhava como analista de gente e gestão em uma empresa do ramo farmacêutico.

Para o atendimento da ocorrência, a rodovia foi totalmente interditada, sendo liberada por volta das 8h20. No trecho, o congestionamento chegou a aproximadamente três quilômetros.

Confira o vídeo:

Atenção, imagens fortes

