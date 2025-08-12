VÍDEO – Mulher perde controle de moto, bate em muro e tem ferro atravessado pelo braço em Brusque

Uma motociclista ficou ferida ao ter um pedaço de ferro atravessado no braço depois de bater em um muro no bairro Limoeiro, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 14h20 desta terça-feira, 12.

De acordo com a testemunha que acionou o Corpo de Bombeiros, a mulher tentava subir uma rua inclinada com uma marcha baixa da moto. Após não conseguir, ela voltou a um trecho plano da via e tenta de novo, mas acaba acelerando demais e perdendo o controle da motocicleta.

Na colisão, a vitima acabou atingindo um muro e tendo o braço perfurado por um ferro de construção. Uma câmera de segurança mostra o momento em que a jovem tenta, pela segunda vez, subir a via e se acidentando em seguida.

Os bombeiros chegaram cerca de 30 minutos após o acidente e socorreram a vitima. Ela foi levada ao hospital.

As testemunhas explicaram ainda que logo após a colisão, a mulher, enquanto gritava de dor, retirou o ferro do braço. Posteriormente, pessoas que estavam no local reposicionaram o ferro que estava no muro.

