VÍDEO – Mulher tenta invadir casas, danifica porta e discute com moradores em Brusque

Moradores de pelo menos três residências da travessa Dom Joaquim, no bairro de mesmo nome, relataram ao jornal O Município que uma mulher tentou invadir as suas casas na manhã deste domingo, 14.

Além disso, nas imagens enviadas por um dos moradores é possível ver a mulher discutindo com os vizinhos.

Conforme uma moradora relatou ao jornal O Município, a sua casa não chegou a ser invadida, pois o portão estava fechado, mas a mulher danificou a porta do compartimento externo onde é depositado o lixo. Isso aconteceu por volta das 10h30.

A moradora relatou ainda que a mulher “estava totalmente alterada e não dizia coisa com coisa”, e inclusive utilizou palavras de baixo calão durante a discussão.

A estimativa é de que ela tenha iniciado as ações na vizinhança já de manhã cedo, quando outros moradores já haviam comunicado que ela estava rondando as residências.

Com a suspeita de que a mulher estava em surto, foi chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou até o hospital e chamou a Polícia Militar.

“Foi bem perturbador, palavras de baixo calão para os meus filhos menores, danos e baixaria aqui na frente da minha casa”, resume a moradora.

Após o encaminhamento ao hospital pelo Samu, não foi possível apurar o que aconteceu com a mulher.

O Município questionou o comando da Polícia Militar para saber se foi registrada ocorrência ou tomada alguma providência contra a mulher, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem.

Confira o vídeo:

