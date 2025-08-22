VÍDEO – “Não abandone, adote”: alunos de Brusque promovem ação de conscientização contra abandono de animais

Na tarde de quinta-feira, 21, alunos do 2º ano da Escola Padre Vendelino Wiemes realizaram uma parada de conscientização em frente ao Mercado Macedo, no bairro Cedrinho, em Brusque. A mobilização teve como objetivo chamar a atenção da comunidade para o problema do abandono de animais no município.

A ação integra um projeto pedagógico desenvolvido pelas professoras Chaiana Rocha e Gabriela Bertoldi, que busca não apenas promover reflexões, mas também incentivar atitudes concretas diante da causa.

Entre as atividades já realizadas pelos estudantes estiveram rodas de conversa com voluntários, campanhas de arrecadação, produção de cartazes e folders e, agora, a mobilização junto à população.

Durante a parada, os alunos apresentaram mensagens de conscientização e distribuíram folders com QR Codes, que facilitam o contato de famílias interessadas na adoção responsável de animais.

O projeto também inclui a coleta de tampinhas plásticas e lacres, que, em parceria com uma ONG, serão revertidos em recursos para castrações e cuidados com animais em situação de abandono.

Segundo as professoras, a iniciativa alia conhecimento e prática social. “Queríamos que os alunos percebessem que a conscientização é um primeiro passo, mas que também podemos agir de forma concreta para reduzir o abandono e proteger o meio ambiente”, destaca Chaiana Rocha.



