VÍDEO – “Não queria machucar ela”: homem relata momento em que foi atacado por pitbull em São João Batista

O jornal O Município conversou com Gidalte Vilanova, de 42 anos, o homem atacado por pitbull em São João Batista na última sexta-feira, 27.

O caso foi registrado por uma câmera de segurança. Ele conta que o ataque ocorreu na casa de um amigo, onde foi buscar duas cadeiras que havia ganhado. Como não cabiam juntas no carro, precisou fazer duas viagens. Na segunda vez que abriu o portão, os cães saíram para fora do pátio.

“Cheguei despreocupado e, quando vi, a cachorra já estava no portão. Ela veio na minha direção me atacando e eu tentei colocá-la de volta no cercado com a cadeira, porque não queria me machucar e nem machucar ela. Quando levantei a mão por cima do portão, ela pulou”, relata.

Nesse momento, o animal conseguiu sair para a rua e o atacou. “Ela veio me dando umas bocadas, mas eu fui tirando”, conta.

Na sequência, ele caiu no chão para tentar acalmar a cachorra. Foi então que o animal mordeu sua coxa.

“Ela pegou na coxa e eu a enforquei. Quando soltou, dei uma gravata nela. Pensei: não vou matar porque é dele. Mas imobilizei e joguei para dentro do cercado quando já estava sem ar. Se sobreviver lá, tá lá.”

Porém, ele diz que, ao se aproximar do cercado, a cachorra voltou a pular nele, tentando morder seu pescoço.

“Não tinha ninguém para me ajudar e eu estava muito calmo, porque se o cara mantém a calma, consegue raciocinar. Poderia ter sido algo bem pior. Não adianta só se defender, tem que contra-atacar para ter algum resultado.”

Gidalte conta que conseguiu novamente dominar o animal e o jogou na piscina. Ao ver que a cachorra não conseguiria sair sozinha, por estar fraca, pegou uma tábua e a empurrou até a borda.

“Vi que ela ia morrer afogada, então peguei um pedaço de pau e a empurrei para a escada da piscina. Quando vi que ela saiu, vim para casa, tomei um banho, porque estava cansado e me sentindo mal.”

Depois, ele foi até uma unidade de saúde, pois estava com várias mordidas pelo corpo. Agora, toma medicamentos para tratar as feridas. “A cachorra também está salva. Estamos acompanhando para ver se não tem problema de raiva ou algo assim”.

