VÍDEO – Neve cobre e interdita a Serra do Rio do Rastro durante a manhã desta quinta-feira

A Serra do Rio do Rastro precisou ser interditada por volta de 20 minutos na manhã desta quinta-feira, 29, devido à presença de neve sobre a pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local e atuou para restabelecer o tráfego com segurança.

Imagens divulgadas pelas autoridades nas redes sociais mostram a neve acumulada em vários trechos da rodovia. A possibilidade de congelamento do asfalto tornou o trânsito especialmente perigoso em determinados pontos.

A camada de gelo formada sobre a pista compromete a tração dos veículos, o que pode causar perda de controle da direção e aumentar o risco de acidentes.

Confira os vídeos da neve na Serra do Rio do Rastro:

