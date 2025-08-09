VÍDEO – Neve é registrada neste sábado na Serra Catarinense

Na manhã deste sábado, 9, moradores registraram neve em São Joaquim, na Serra Catarinense, uma das regiões mais frias do país. De acordo com o Epagri/Ciram, a temperatura no município chegou a -0,86°C às 5h.

Apesar do clima frio, vários moradores de São Joaquim e turista encararam o clima e foram até o Centro da cidade registrar o momento. Esta é a terceira vez no ano que neva no município.

Assista ao vídeo

Massa de ar frio em SC

Santa Catarina está passando por uma onda de frio que deixa todas as regiões com baixas temperaturas. As temperaturas despencaram por causa de uma massa de ar frio de origem polar que atua no estado. Conforme a Defesa Civil, as baixas temperaturas devem continuar pelo menos até segunda, 11.