VÍDEO – Noivo desmaia no altar durante casamento no Alto Vale e viraliza nas redes sociais

Gustavo Schmitz, de 25 anos, desmaiou no altar durante o próprio casamento em Salete, no Alto Vale do Itajaí. O momento foi gravado e o vídeo, postado na noite de terça-feira, 9, repercutiu nas redes sociais.

Ele estava de mãos dadas com a noiva, Pâmela Berto, quando caiu de costas no chão. Foi socorrido por convidados.

A situação ocorreu depois que a noiva, de 23 anos, entrou e o pastor começou a falar. A cerimônia aconteceu no último sábado, 7.

O pastor e os convidados correram para ajudar o noivo ao vê-lo cair desacordado. Ele foi socorrido por um amigo médico que estava presente, e a cerimônia pôde ser concluída.

Confira o vídeo do noivo no altar:

