VÍDEO – Noivo e padrinho viralizam nas redes sociais após vídeo ensaiando cerimônia de casamento em Gaspar

Gabriely Corrêa, moradora de Gaspar, publicou nas redes sociais um vídeo do noivo Gabriel e de um dos padrinhos durante o ensaio do casamento. A gravação chamou atenção pela entrega dos dois, que simularam até o momento do choro durante a entrada na cerimônia.

O vídeo foi publicado em abril deste ano e a cena viralizou no TikTok e em outras páginas. A publicação original já conta com mais de 650 mil visualizações. Contudo, a cena repercutiu e continua a ser replicada pelas redes sociais.

A preparação para o casamento

Gabriel e Gabriely se conheceram em 2021. Começaram a namorar em junho de 2022, ficaram noivos em 2024 e se casaram em maio deste ano. Para a noiva, o período de preparação foi intenso. “Foi um mix de emoções, mas acima de tudo, muito amor. Mesmo com dificuldades, nossa fé nos ajudou a seguir até o casamento”, disse.

Gabriely costuma publicar vídeos no TikTok e contou que a ideia de gravar o momento surgiu naturalmente. “Já pensei em postar assim que gravei, mas o incentivo maior veio do Gabriel”, afirmou. “Já tive vídeos com muitas visualizações, mas com essa entrega toda, nunca tinha acontecido”.

Assista ao vídeo do ensaio cerimônia de casamento:

