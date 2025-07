VÍDEO – Nova cratera surge em trecho de obra na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Uma nova cratera se formou na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, em um trecho da obra de macrodrenagem. Equipes da obra estão no local e devem iniciar os reparos ao longo da manhã.

De acordo com o chefe de obra, que não quis se identificar, este é um problema que não há como prevenir. Ele explica que as crateras surgem pelo fato do solo não estar preparado para receber uma obra deste tipo.

Conforme foi apresentado à reportagem, há diversos galhos e troncos de árvore por debaixo do asfalto, que com o passar dos anos ficaram ali.

O funcionário completa então que quando ocorre uma obra dessa magnitude, o solo tende a ceder.



Primeira cratera

No começo desta semana, entre segunda-feira e terça-feira, uma cratera menor já havia se formado em um trecho mais próximo do bairro Centro, mas também na avenida.

Um comerciante relatou que há um cano ligado à obra que, até então, estaria escoando água diretamente para o asfalto, ajudando assim na formação da cratera, segundo ele.

Em contato inicial sobre a formação do primeiro buraco, a Secretaria de Infraestrutura Estratégica informou que a cratera não afeta a obra e que não há perigo dela aumentar. A SIE esclareceu que o buraco foi ocasionado durante a madrugada, dos primeiros dias da semana, em decorrência da trepidação do solo, onde, naquele local, é de má qualidade.

“É possível dizer que o buraco foi ocasionado pela obra, numa combinação de dois fatores: os anéis daquele ponto não haviam sido vedados ainda, mais o solo de má qualidade”.

Colaborou: João Henrique Krieger

