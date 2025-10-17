VÍDEO – Nova ponte e Arena Brusque são pichadas; prefeito pagará recompensa para encontrar autor

O prefeito de Brusque, André Vechi, publicou um vídeo denunciando que a nova ponte que liga os bairros Jardim Maluche e Rio Branco e a Arena Brusque foram vandalizadas. Como recompensa para quem identificar o suspeito, o prefeito dará R$ 1 mil do próprio bolso.

No vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, Vechi menciona que recebeu imagens no final do dia de diversas pichações na estrutura do túnel da ponte e nas paredes externas da Arena Brusque.

Conforme o prefeito, o caso foi repassado para a polícia. Câmeras de segurança da região também serão analisadas para identificar o suspeito. Entretanto, Vechi pede a ajuda da população para encontrar o autor.

“Um crime dessa natureza tira qualquer um do sério. O cidadão é tão covarde, que na calada da noite, escondido, rabisca, em linguagem de marginal, o patrimônio público.

Isso não vai ficar impune! A polícia foi acionada e já estamos analisando as câmeras. O brusquense cansou de pagar essa conta, e é por isso que todo vândalo pego pichando em Brusque recebe uma multa de R$ 5 mil”, disse o prefeito.

Ao final, André diz que quem ajudar a identificar o suspeito receberá R$ 2 mil. “Sendo R$ 1 mil da lei anti-pichação e mais R$ 1 mil do meu próprio bolso”.

Confira o vídeo:

Apoio de Hang

O empresário Luciano Hang comentou o vídeo de Vechi apoiando o chefe do Executivo. O dono da Havan ressaltou que é preciso encontrar o autor e multá-lo.

“Não vamos dar moleza para os vagabundos. Temos que pegá-lo, multá-lo e mostrar quem é. Que sirva como exemplo para que outros não emporcalhem a nossa cidade. Vamos juntos fazer de Brusque um exemplo nacional. Cidade limpa, organizada e sem pichações é sim um lugar melhor para viver. Quem souber de alguma informação por favor denuncie. Pais, por favor eduquem seus filhos para que não pichem nossa cidade”, disse.

