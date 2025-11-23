VÍDEO – Nova Trento é atingida por granizo e rajadas de vento de quase 100 km/h

Moradores de Nova Trento registraram chuva de granizo durante a tarde deste sábado, 22. Um dos bairros atingidos foi o Vígolo, por volta de 16h20.

Além disso, a estação meteorológica mantida pela Ufsc e Epagri na cidade registrou rajadas de vento de até 92,6 km/h.

De acordo com a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, as tempestades se formaram a partir da passagem de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina, que se somou ao calor, umidade e aos ventos fortes em diferentes níveis da atmosfera. Algumas dessas tempestades eram supercélulas (mais intensas) e houve relatos de granizo – inclusive com acumulação em diversos municípios.

Moradora do bairro Vígolo, Eduarda Prada relatou ao jornal O Município que o fenômeno é raro na região, principalmente nesta magnitude. Ela presenciou o granizo por cerca de 15 minutos.

Ela relata que, em uma marcenaria ao lado da casa, o vento e a chuva molharam alguns móveis. Na região, também há relato de prejuízo em plantações, principalmente as de fumo.

Assista ao registro em Nova Trento

Além do granizo, alguns pontos também registraram fortes rajadas de vento e chuva pontualmente intensa. Em São João Batista, a análise preliminar, realizada através das imagens do radar meteorológico e de vídeos da região, indicaram a possibilidade de ocorrência de uma microexplosão que é um tipo de downburst em escala reduzida. Esse fenômeno, típico de tempestades severas, é provocado por uma intensa corrente descendente de ar que desce da nuvem em direção à superfície e, ao atingir o solo, se espalha de forma radial — resultando em fortes rajadas de vento (superiores a 100 km/h) partindo de um único ponto.

Maiores acumulados de chuva para os intervalos de três, seis e doze horas (publicado no sábado, 22, às 21h46)