VÍDEO – Nova Trento é atingida por granizo e rajadas de vento de quase 100 km/h
Fenômeno atingiu a cidade durante a tarde de sábado
Moradores de Nova Trento registraram chuva de granizo durante a tarde deste sábado, 22. Um dos bairros atingidos foi o Vígolo, por volta de 16h20.
Além disso, a estação meteorológica mantida pela Ufsc e Epagri na cidade registrou rajadas de vento de até 92,6 km/h.
De acordo com a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, as tempestades se formaram a partir da passagem de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina, que se somou ao calor, umidade e aos ventos fortes em diferentes níveis da atmosfera. Algumas dessas tempestades eram supercélulas (mais intensas) e houve relatos de granizo – inclusive com acumulação em diversos municípios.
Moradora do bairro Vígolo, Eduarda Prada relatou ao jornal O Município que o fenômeno é raro na região, principalmente nesta magnitude. Ela presenciou o granizo por cerca de 15 minutos.
Ela relata que, em uma marcenaria ao lado da casa, o vento e a chuva molharam alguns móveis. Na região, também há relato de prejuízo em plantações, principalmente as de fumo.
Além do granizo, alguns pontos também registraram fortes rajadas de vento e chuva pontualmente intensa. Em São João Batista, a análise preliminar, realizada através das imagens do radar meteorológico e de vídeos da região, indicaram a possibilidade de ocorrência de uma microexplosão que é um tipo de downburst em escala reduzida. Esse fenômeno, típico de tempestades severas, é provocado por uma intensa corrente descendente de ar que desce da nuvem em direção à superfície e, ao atingir o solo, se espalha de forma radial — resultando em fortes rajadas de vento (superiores a 100 km/h) partindo de um único ponto.