VÍDEO – Novos pontos de alagamento são registrados em Brusque

Novos pontos de alagamento foram registrados em Brusque durante a chuva na tarde desta terça-feira, 30. Grande parte dos registros ocorreu na avenida Primeiro de Maio.

Um trecho da rua Poço Fundo chegou a ficar alagado. Em um vídeo enviado ao jornal O Município, é possível ver que um carro quase fica submerso, mas consegue passar pelo trecho.

A rua Florianópolis, em direção ao Centro, também chegou a ficar alagada em determinados pontos.

Confira o vídeo: