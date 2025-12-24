VÍDEO – “O problema são as leis”: prefeito de Brusque se manifesta sobre caso de homem em situação de rua morto em praça
Vechi afirma que Polícia Militar abordou envolvidos na manhã que antecedeu crime
O prefeito de Brusque André Vechi (PL) se manifestou nas redes sociais sobre o caso do homicídio de Anderson Maia, de 33 anos, morto a facadas na praça Barão de Schneeburg. Vechi afirma que, na manhã que antecedeu o crime, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, como não havia motivo para deter os envolvidos, eles foram deixados livres.
“O problema não é a polícia, não é a prefeitura, são as leis”, diz o prefeito. “Todo ato de violência tem como plano de fundo um problema social. Nesse caso, um morador de rua em surto esfaqueou outro morador de rua. O que as pessoas não sabem é que esses moradores de rua já vêm passando pelo acompanhamento da Assistência Social e do próprio CAPS”.
Na sequência, Vechi afirma que, apenas em 2025, mais de 60 pessoas foram internadas involuntariamente, reduzindo em 75% o número de pessoas em situação de rua. Segundo o prefeito, no início do ano havia mais de 130 pessoas nessa situação e, atualmente, pouco mais de 30.
“Não tem como a gente controlar tudo o tempo todo. Brusque tem mais de 150 mil habitantes. A cada dia chegam mais pessoas, muita gente de bem trabalha em busca de oportunidade. Mas, infelizmente, tem uma minoria que vem para aprontar e fazer coisa errada”, diz o prefeito.
Por fim, Vechi afirma que uma das ações do programa Brusque Mais Inteligente será a instalação de câmeras de segurança pública pela cidade, com uma central de monitoramento, aumentando a integração entre as forças de segurança pública.