VÍDEO – Onça-parda é flagrada atravessando rua durante a madrugada em Taió

Uma onça-parda foi registrada enquanto atravessava uma rua e corria ao lado de um carro em Taió, no Vale do Itajaí, na madrugada de sábado, 29.

O vídeo foi gravado por Brenda Bertotti, uma moradora de Salete que seguia para a casa de familiares com o companheiro.

Ela relatou que dirigia quando o parceiro a alertou sobre a presença do animal ao lado do veículo. Ao iniciar a gravação, a onça avançou para a frente do carro e, em seguida, entrou em uma área de mata às margens da via.

A prefeitura informou que recebeu relatos sobre o avistamento e que equipes municipais monitoram a situação de forma preventiva.

Segundo a autora do vídeo, o flagrante ocorreu por volta das 3h. A onça-parda é o maior felino presente em Santa Catarina, podendo atingir 70 quilos e até 1,5 metro de comprimento.

Em nota, o município destacou que registros desse tipo são raros em áreas urbanas, mas podem ocorrer pela proximidade com fragmentos de mata nativa.

Ainda conforme o comunicado, o animal pode estar em deslocamento natural ou em busca de alimento, o que explicaria a aproximação da área urbana.

Onça-parda

A onça-parda (Puma concolor), chamada em diferentes regiões de suçuarana, puma, onça-vermelha ou leão-baio, é o segundo maior felino do país, menor apenas que a onça-pintada (Panthera onca).

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: Brenda Bertotti

Leia também:

1. Brusque acima de 30°C: temporais entram na previsão do fim de semana

2. Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc

3. Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

4. Catarina Kasten: caso de mulher morta em Florianópolis fez polícia reabrir investigação de estupro contra idosa

5. João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

