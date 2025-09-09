Na metade do século 20, a fabricação de vassouras de cipó e milho movimentou a economia de Guabiruba e cidades vizinhas como Itajaí, Nova Trento e Blumenau.

A atividade começou de forma artesanal nas décadas de 1930, mas teve auge entre 1960 e 1970, quando pequenas fábricas familiares empregaram moradores e contaram com a ajuda de costureiras que trabalhavam em casa.

Com a chegada de materiais sintéticos, o ofício perdeu espaço, mas deixou legado de sustento para muitas famílias e permanece na memória de quem viveu esse período.

Assista ao vídeo e conheça a história das primeiras vassouras fabricadas em Guabiruba:

