A praça Barão de Schneeburg foi inaugurada em 1951, no Centro de Brusque. Criada após a demolição do palacete do cônsul Carlos Renaux, tornou-se o primeiro ‘jardim público’ da cidade e um espaço de convivência para a comunidade.

Ao longo das décadas, recebeu um novo nome, uma estátua, um chafariz e diferentes reformas, acompanhando o crescimento urbano. Entre encontros após a missa, lembranças de infância, movimentos culturais e até enchentes, a praça segue como um marco da memória coletiva brusquense.

Assista ao vídeo e relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg: