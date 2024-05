VÍDEO – Ônibus escolares colidem e deixam pelo menos quatro pessoas feridas em Itajaí

Dois ônibus escolares colidiram em um cruzamento de ruas no bairro Santa Regina, em Itajaí, no início da tarde desta quarta-feira, 22. O motorista de um dos veículos foi encontrado desacordado. Das crianças que estavam embarcadas, pelo menos duas ficaram feridas. Uma mulher ficou em estado grave. Imagem gravada por uma câmera mostra uma pessoa sendo arremessada de um dos veículos.

O acidente aconteceu por volta de 12h45 em um cruzamento entre as ruas Paulo Cantídio da Silva e Lauro José Pereira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além da mulher em estado grave, um homem adulto foi atendido com dores na perna esquerda e na clavícula. As duas crianças apresentavam dores e escoriações. Os bombeiros não divulgaram a idade ou a identidade das vítimas.

A informação de que o motorista de um dos veículos foi encontrado desacordado foi divulgada pela empresa responsável pelo transporte escolar do município, a Melissatur. Segundo uma nota divulgada pela empresa, toda “assistência médica e psicológica às crianças e adultos embarcados nos ônibus escolares” está sendo feita.

Ainda por meio da nota, o diretor da empresa, Leandro Kretschemer, informou que uma sindicância deverá apurar os fatos acerca do acidente e que já solicitou as câmeras do comércio nas imediações para checar as circunstâncias.

Confira momento do acidente:

Confira outras imagens do acidente:

