VÍDEO – Operação apreende mais de R$ 210 mil em drogas, em Brusque
Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira
Uma operação da Polícia Civil de Brusque, realizada na manhã desta sexta-feira, 22, apreendeu mais de R$ 210 mil em drogas. Foram encontrados 2 quilos de cocaína e 210 gramas de crack.
As ações ocorreram nos bairros Steffen, Souza Cruz e Limeira, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no comércio de cocaína em Brusque e região.
Também foram apreendidas anotações, balanças e materiais utilizados para o fracionamento dos entorpecentes. A operação contou com o apoio da Delegacia de Combate às Drogas (DECOD) do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí e da Delegacia Regional de Polícia de Brusque.
