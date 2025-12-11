VÍDEO – Operação apreende R$ 1,5 milhão em roupas falsas em Brusque

Uma operação da Polícia Civil apreendeu R$ 1,5 milhão em roupas falsificadas em Brusque nesta quinta-feira, 11. Um centro de distribuição foi desmantelado e 50 mil peças de marcas internacionais foram recolhidas.

As investigações identificaram duas empresas em Brusque que atuavam de forma integrada como centro de distribuição para todo o Brasil. O esquema envolvia a comercialização de produtos falsificados de marcas de renome internacional.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Brusque e Guabiruba, abrangendo quatro galpões e três residências vinculadas aos sócios das empresas investigadas. Apenas uma das casas é localizada em Guabiruba.

Os suspeitos responderão por crimes contra a propriedade imaterial, contra as relações de consumo, contra a ordem tributária e por associação criminosa.

Nos locais inspecionados, foram encontradas roupas ostentando marcas como Nike, Adidas, Emporio Armani, Lacoste e Tommy Hilfiger, entre outras. Além das peças, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos que devem auxiliar no aprofundamento das investigações.

A Operação Dupla Face foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (DCAC/DEIC). Ela contou com a participação do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP) e da Receita Estadual, além do apoio operacional de diversas unidades da Polícia Civil.

