VÍDEO – Operação apreende R$ 1,5 milhão em roupas falsas em Brusque
Polícia Civil apreendeu 50 mil peças
Uma operação da Polícia Civil apreendeu R$ 1,5 milhão em roupas falsificadas em Brusque nesta quinta-feira, 11. Um centro de distribuição foi desmantelado e 50 mil peças de marcas internacionais foram recolhidas.
As investigações identificaram duas empresas em Brusque que atuavam de forma integrada como centro de distribuição para todo o Brasil. O esquema envolvia a comercialização de produtos falsificados de marcas de renome internacional.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Brusque e Guabiruba, abrangendo quatro galpões e três residências vinculadas aos sócios das empresas investigadas. Apenas uma das casas é localizada em Guabiruba.
Os suspeitos responderão por crimes contra a propriedade imaterial, contra as relações de consumo, contra a ordem tributária e por associação criminosa.
Nos locais inspecionados, foram encontradas roupas ostentando marcas como Nike, Adidas, Emporio Armani, Lacoste e Tommy Hilfiger, entre outras. Além das peças, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos que devem auxiliar no aprofundamento das investigações.
A Operação Dupla Face foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (DCAC/DEIC). Ela contou com a participação do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP) e da Receita Estadual, além do apoio operacional de diversas unidades da Polícia Civil.
