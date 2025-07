VÍDEO – Operação da Polícia Civil apreende R$ 1,5 milhão em peças de vestuário falsificadas em Brusque

Uma operação da Polícia Civil apreendeu 19 mil peças de roupas falsificadas em Brusque, na manhã de quinta-feira, 24. O intuito da ação era desarticular uma rede de pirataria que distribuía produtos contrafeitos para todo o estado. O total de produtos apreendidos foi avaliado em mais de R$ 1,5 milhão.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo (DCAC/Deic) e contou com equipes do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (Cecop) e da Fazenda Estadual, além do apoio operacional da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

Investigações

Conforme a Polícia Civil, as investigações revelaram que um centro de comércio atacadista em Brusque funcionava como hub de distribuição de roupas e perfumes falsificados das mais diversas marcas para todo território catarinense.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, em dois imóveis vinculados ao proprietário da empresa e no galpão de armazenamento, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que serão importantes para o aprofundamento das investigações.

Segundo estimativas da Receita Estadual, a empresa teria movimentado mais de R$ 13 milhões em vendas sem documentação fiscal nos últimos anos.

Os suspeitos responderão por crimes contra propriedade imaterial, crimes contra as relações de consumo e crimes contra a ordem tributária. As penas podem variar de dois a cinco anos de reclusão, além de multas.

Leia também:

1. Frio diminui: previsão mostra como será o fim de semana em Brusque

2. Avó, mãe e neta morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-470

3. Brusque cai em índice de alfabetização e fica abaixo da meta do Ministério da Educação

4. Hospital Azambuja confirma morte encefálica de adolescente vítima de acidente em Brusque

5. Gêmeas com passagem pela seleção brasileira de vôlei iniciam projeto em Brusque que une ciência e esporte

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: