VÍDEO – Operação prende três suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio da Delegacia de Guabiruba, cumpriu três mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária em uma operação que investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Águas Claras, em Brusque.

Segundo a investigação, a vítima, usuária de drogas, foi atacada na madrugada do dia 2 de dezembro por cerca de cinco pessoas depois de reclamar da qualidade do entorpecente que havia comprado. Os suspeitos teriam agredido a vítima com socos, chutes, pauladas e tentado atropelá-la com um veículo, deixando-a inconsciente.

Após identificar os envolvidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária e as buscas, deferidas pela Vara Criminal da Comarca de Brusque com aval do Ministério Público.

Detalhes da operação

Durante a operação, dois homens e uma mulher foram presos nos bairros Poço Fundo e Primeiro de Maio.

Dois dos detidos também foram flagrados com drogas (maconha, cocaína e crack) e valores provenientes do tráfico, configurando prisão em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.

Além disso, a polícia recuperou um veículo que havia sido dado como garantia em pagamento de entorpecentes e devolveu o bem à proprietária.

As equipes seguem em busca dos outros dois suspeitos que ainda não foram localizados.

