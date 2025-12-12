VÍDEO – Operação prende três suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico em Brusque
Investigações apontam que vítima foi agredida por reclamar da qualidade de drogas adquiridas
Investigações apontam que vítima foi agredida por reclamar da qualidade de drogas adquiridas
Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio da Delegacia de Guabiruba, cumpriu três mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária em uma operação que investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Águas Claras, em Brusque.
Segundo a investigação, a vítima, usuária de drogas, foi atacada na madrugada do dia 2 de dezembro por cerca de cinco pessoas depois de reclamar da qualidade do entorpecente que havia comprado. Os suspeitos teriam agredido a vítima com socos, chutes, pauladas e tentado atropelá-la com um veículo, deixando-a inconsciente.
Após identificar os envolvidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária e as buscas, deferidas pela Vara Criminal da Comarca de Brusque com aval do Ministério Público.
Durante a operação, dois homens e uma mulher foram presos nos bairros Poço Fundo e Primeiro de Maio.
Dois dos detidos também foram flagrados com drogas (maconha, cocaína e crack) e valores provenientes do tráfico, configurando prisão em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.
Além disso, a polícia recuperou um veículo que havia sido dado como garantia em pagamento de entorpecentes e devolveu o bem à proprietária.
As equipes seguem em busca dos outros dois suspeitos que ainda não foram localizados.
Ver essa foto no Instagram
Leia também:
1. Incêndio destrói forro e danifica diversos cômodos em casa de Brusque
2. Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em casa de prostituição, em Botuverá
3. Aluna de 9 anos morre em Guabiruba
4. Chuva sob atenção: veja o que pode acontecer em Brusque no fim de semana
5. Botuverá terá orçamento de quase R$ 50 milhões para o ano de 2026
Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal: