VÍDEO – Ótica do Centro de Brusque é furtada durante a madrugada e tem prejuízo de quase R$ 10 mil

Uma ótica localizada no Centro de Brusque foi furtada na madrugada desta terça-feira, 12, por volta das 0h50, na rua Felipe Schmidt. O prejuízo foi de quase R$ 10 mil. As imagens das câmeras de segurança foram enviadas ao jornal O Município.

O crime foi descoberto pela manhã, quando os proprietários chegaram ao local e perceberam que a porta de vidro havia sido arrombada. Havia marcas de sangue na entrada da loja. Imediatamente, eles acionaram a Polícia Militar e registraram boletim de ocorrência. Por volta das 11h, a Polícia Científica realizava perícias no local.

Uma câmera instalada na parte externa da loja mostra duas pessoas chegando de bicicleta. Após encostarem os veículos em uma parede, um homem vai até a frente do estabelecimento e retira a câmera para impedir que registre a invasão.

Já uma câmera interna flagra o momento em que o homem arromba a porta de vidro e vai até o caixa. Segundo os proprietários, foram levados cerca de R$ 3,5 mil em dinheiro do caixa e aproximadamente R$ 6 mil em produtos.

