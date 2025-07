VÍDEO – Padre de Brusque viraliza nas redes sociais após comparar sacerdotes com personagens de desenhos

O padre da paróquia São Luís Gonzaga, Rodrigo Taschek, viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo durante um almoço com outros sacerdotes. O padre aparece comparando a aparência dos demais sacerdotes com personagens de desenhos infantis.

Entre eles, aparecem Carl Fredricksen, o senhorzinho de UP: Altas Aventuras; Gru, do filme Meu Malvado Favorito; Chaves, do seriado de televisão e até o Papai Noel.

Rodrigo inicia o vídeo brincando e contradizendo os que dizem que “a vida de padre não é animada” ao se referir à presença dos grandes personagens da televisão “juntos” no almoço.

O vídeo foi divulgado na página do TikTok do padre no dia 27 de junho e soma mais de 40 mil curtidas, além de 216 mil reproduções. Nos comentários da publicação, diversas pessoas aderiram à brincadeira.

No Instagram, o vídeo foi postado pela página Perrengue Chique e já ultrapassa 8 mil curtidas.

Confira o vídeo:

