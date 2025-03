VÍDEO – Pai que sequestrou a filha em Blumenau se entrega à polícia no RJ

Na noite desta quinta-feira, 20, Anderson Rafael Hasse, de 40 anos, que sequestrou a própria filha, Bianca Freitas Hasse, de 8 anos, entregou-se à polícia. Conforme o delegado Bruno Fernando, da Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente (DPCAMI), pai e filha se encontram em uma delegacia no Rio de Janeiro (RJ).

No dia 28 de fevereiro, Bianca foi passar o fim de semana de visita com o pai, o que ocorre a cada 15 dias. Como naquele fim de semana havia feriado de Carnaval, ele poderia devolver a filha na quarta-feira, 5, na escola, às 13h15. No entanto, isso não ocorreu. Ao buscar a criança no final do dia, a mãe constatou o desaparecimento.

Conforme a polícia, ainda não há informações sobre o estado de saúde de Bianca. Contudo, um vídeo divulgado no programa Cidade Alerta mostrava ambos tranquilos e bem. Na gravação, Anderson afirmou que a atitude foi para proteger a filha. Novas informações devem ser divulgadas em breve pela Polícia Civil.

Pai planejou desaparecimento por cerca de três meses

A investigação da polícia apurou que Anderson planejava há cerca de três meses desaparecer com a filha. Segundo depoimentos de amigos e familiares, o homem demonstrava insatisfação com a perda da guarda da criança e relatava um suposto abuso cometido por um familiar, o que teria motivado as ameaças. Conforme as investigações, Anderson dizia que, caso não conseguisse fugir com a filha, mataria o avô materno. Os fatos foram detalhados no inquérito policial e atualmente tramitam no Poder Judiciário.

A Polícia Civil descobriu que Anderson vinha se desfazendo de seus bens, como carro e instrumentos musicais, e também havia realizado um empréstimo bancário de R$ 60 mil para financiar a “empreitada criminosa”, conforme relata o delegado.

Detalhes sobre o caso

No dia em que foi visto pela última vez, Anderson foi deixado na região do Morro do Baú, em Ilhota, com várias malas e instrumentos musicais. Ao motorista de aplicativo que o levou, ele afirmou que um amigo o buscaria para ir a Blumenau e, posteriormente, viajaria com colegas para Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, para aproveitar o feriado de Carnaval. Porém, os colegas negaram qualquer participação ou conhecimento dessa suposta viagem.

Além do planejamento para a fuga, Anderson é acusado de praticar alienação parental, manipulando emocionalmente a filha Bianca contra a família materna. Essa conduta foi um dos principais fatores para a decisão judicial que resultou na perda da guarda da criança.

Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de Anderson pelos crimes de sequestro, cárcere privado e desobediência. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e deferido pelo Poder Judiciário pelo prazo de 30 dias.

O último contato confirmado com Anderson foi em 1º de março. A comunicação oficial da fuga chegou à DPCAMI no dia 6, o que levantou suspeitas de que ele já tivesse deixado Santa Catarina ou até mesmo o Brasil.

