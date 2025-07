VÍDEO – Pais de menino que morreu em hospital de Balneário Camboriú protestam na frente de governador e prefeita

Os pais do menino Ragnar, que morreu durante um parto no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, neste ano, fizeram cobranças na frente do governador Jorginho Mello (PL) e da prefeita Juliana Pavan (PSD). O protesto aconteceu durante cerimônia de estadualização da unidade, neste domingo, 20. Eles interromperam uma coletiva de imprensa.

O caso é investigado. Os pais afirmam que houve negligência médica e pedem por justiça, bem como auxílio da gestão do hospital. Quando a morte ocorreu, a unidade era de responsabilidade da Prefeitura de Balneário Camboriú. Agora, está sob administração do governo do estado.

O pai de Ragnar fez diversas críticas à antiga gestão municipal. Ele afirma que recebeu apenas uma visita do programa de apoio Abraço à Vida, da prefeitura.

“Queria ver com o senhor [governador] como vai ficar a morte das crianças que passou da antiga gestão (sic). Perdi meu filho com nove meses aqui dentro do hospital, e até hoje não tive resposta”, protestou o pai.

Ele alega ainda que a prefeitura não prestou auxílio, sob suposta justificativa de que a família mora no município vizinho de Camboriú, e não em Balneário Camboriú.

O governador Jorginho Mello respondeu ao pai de Ragnar que a Justiça investiga o caso e que será cumprido o que for decidido. Além disso, disse que não era momento de criar polêmica com a gestão municipal.

“Estamos investigando. A Justiça vai se pronunciar. Assim que se pronunciar será cumprido o que a Justiça determinar e responsabilizar quem tiver que responsabilizar. Ponto”, respondeu Jorginho.

A prefeita Juliana Pavan tentou se manifestar, dizendo que as reclamações eram direito do pai, mas não conseguiu completar a frase, pois foi interrompida. A mãe de Ragnar relatou, durante o protesto, problemas no momento do parto.

“Eu pedi uma cesária e a enfermeira falou que a melhor coisa era um parto normal. Se ela tivesse feito a cesária, meu filho estaria no meu colo hoje. Ele era saudável. Tinha 50 centímetros e mais de três quilos. Só eu sei a dor que senti fazendo força e a médica falando que não era para tanto”.

Em seguida, o ato foi encerrado. Jorginho Mello foi até o pai de Ragnar, tocou o peito dele e disse: “um abraço”. Todos deixaram o local na sequência.

Resposta da antiga gestão do hospital

Um vídeo do momento do protesto foi registrado pelo repórter Gerson Felippi, da Rádio Menina, e publicado no Instagram da rádio. A Prefeitura de Balneário Camboriú, que administrava o hospital na época da morte de Ragnar, se manifestou nas respostas dos comentários.

Em um deles, o Executivo escreveu que a dor do pai comoveu a todos, e disse que sabe que não há palavras para diminuir o sofrimento da perda do filho. A prefeitura afirma que ele foi “ouvido com respeito naquele momento difícil”.

“A prefeitura tem tratado o caso com total seriedade. Desde o ocorrido, o Hospital Ruth Cardoso adotou medidas imediatas, como o afastamento do profissional, auditoria interna e comunicação ao CRM. Seguimos acompanhando de perto as investigações e prestando todo apoio à família”, escreveu a prefeitura, por meio do perfil institucional no Instagram.

Vídeo: Gerson Felippi/Rádio Menina

