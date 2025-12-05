VÍDEO – Pane em caminhão deixa trânsito de rua do Centro de Brusque em meia pista

A rua Adolfo Schlosser, no Centro de Brusque, teve a circulação reduzida na manhã desta sexta-feira, 5, após uma pane mecânica em um caminhão próximo ao Centro Empresarial e ao Archer Materiais de Construção. O problema deixou o trânsito em meia pista.

Equipes da Guarda de Trânsito de Brusque estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e reforçar a sinalização.

O motorista informou que a falha ocorreu na bateria do caminhão, o que exigiu reparo imediato. A equipe técnica já foi acionada e trabalha para restabelecer o funcionamento do veículo.

A previsão é de que a via seja totalmente liberada em cerca de duas horas. Até a normalização do tráfego, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (Setram)

orienta os motoristas a manter atenção redobrada ao passar pelo trecho.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

