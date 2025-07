VÍDEO – Pane em caminhão leva GTB a flagrar diversas irregularidades no veículo em Brusque

Uma pane elétrica em um caminhão levou a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) a flagrar diversas irregularidades no veículo na manhã desta quinta-feira, 31. O caso ocorreu sobre o viaduto da rodovia Antônio Heil, nas proximidades do parque das Esculturas, por volta das 11h.

O caminhão estava sem qualquer tipo de sinalização de advertência, representando risco à segurança viária. No local, os agentes encontraram um homem que aguardava por socorro, mas o condutor responsável pelo veículo não foi localizado.

Durante a verificação no sistema, foram constatadas diversas irregularidades administrativas, como tacógrafo vencido e sem aferição, além de licenciamento em atraso. O para-brisa do caminhão também estava quebrado, agravando ainda mais as condições de segurança.

Devido ao porte do veículo, foi necessário acionar um guincho de grande porte para realizar a remoção. Com a chegada do equipamento, a retirada do caminhão foi iniciada.

