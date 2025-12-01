VÍDEO – Papai Noel visita equipe do Brusque durante treinamento
Nesta segunda-feira, 1º, o Papai Noel visitou a equipe do Brusque FC durante treinamento no CT. A iniciativa aconteceu com apoio do Hotel Estação 101, de Brusque.
O velhinho entregou doces e presentes ao atletas e colaboradores do clube.
“O jogo não pode parar. A violência não pode ter, mas a garra não pode ficar de lado. Que o Brusque possa vencer todas”, compartilhou o Noel.
Créditos: Daniel Fachinelli/Brusque FC
