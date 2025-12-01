VÍDEO – Papai Noel visita equipe do Brusque durante treinamento

Nesta segunda-feira, 1º, o Papai Noel visitou a equipe do Brusque FC durante treinamento no CT. A iniciativa aconteceu com apoio do Hotel Estação 101, de Brusque.

O velhinho entregou doces e presentes ao atletas e colaboradores do clube.

“O jogo não pode parar. A violência não pode ter, mas a garra não pode ficar de lado. Que o Brusque possa vencer todas”, compartilhou o Noel.

Veja o momento:

Créditos: Daniel Fachinelli/Brusque FC

Leia também:

1. Brusque acima de 30°C: temporais entram na previsão do fim de semana

2. Brusque vence duas medalhas de ouro no taekwondo nos Jasc

3. Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

4. Catarina Kasten: caso de mulher morta em Florianópolis fez polícia reabrir investigação de estupro contra idosa

5. João Felix é o segundo reforço do Brusque para 2026



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

