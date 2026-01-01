VÍDEO – Passageiros ficam feridos após ônibus sair da pista por alagamento em Itajaí

Um acidente envolvendo um ônibus com cerca de 30 passageiros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira, 31, em Itajaí.

O veículo saiu da pista e colidiu contra um barranco às margens da via, no bairro Itaipava, após a pista ficar alagada em razão das chuvas.

Segundo os bombeiros, o ônibus trafegava pela região quando o motorista perdeu o controle da direção devido ao acúmulo de água na pista. Com isso, o veículo acabou saindo da via e parando em uma área de desnível, às margens da estrada.

Para o atendimento da ocorrência, a corporação deslocou ambulância, viatura de resgate e caminhão de combate a incêndio. Apesar do impacto e do susto, os passageiros sofreram apenas ferimentos leves.

Nenhuma das vítimas precisou ser encaminhada ao hospital. As equipes realizaram a avaliação no local e orientaram os ocupantes do veículo.

