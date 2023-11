VÍDEO – Passageiros flagram momento que asfalto de pista atinge avião prestes a decolar em Navegantes

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o momento em que um avião comercial foi atingido pelo asfalto que se soltou da pista durante o processo de decolagem da aeronave no Aeroporto Internacional de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta terça-feira (14).

O incidente ocorreu por volta das 6h. Os passageiros que estavam no avião voltaram para dentro do aeroporto. Não houve feridos. O aeroporto chegou a ficar fechado pela parte da manhã.

Assista o vídeo:

O campo de aviação é o segundo maior de Santa Catarina. O jornal O Município entrou em contato com a CCR Aeroportos, concessionária do terminal, que disse que houve uma “desagregação do pavimento”.

A empresa também informou que uma área de 60 metros da pista de pouso e decolagem foi isolada e o material foi recolhido para análise.

Leia também:



1. Últimas notícias sobre as chuvas na região

2. Acompanhe atualização do volume de chuva em bairros de Brusque

3. Cota de enchente em Brusque: veja como consultar o nível da sua rua

4. Acompanhe em tempo real nível do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos

5. Saiba em qual nível o rio Itajaí-Mirim transborda em Brusque, Botuverá e Vidal Ramos

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: